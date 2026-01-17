Бизнесмена Карапетяна вернули под домашний арест

30 декабря, как сообщал адвокат Карапетяна Арам Вардеванян, бизнесмен был переведен из-под стражи в Армении под домашний арест. Однако 16 января стало известно, что апелляционный антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении Карапетяна с домашнего ареста на содержание под стражей.