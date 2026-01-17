Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам «Нижавтодорстроя»

«Нижавтодорстроем», задолжавшим сотрудникам более 93 млн рублей, заинтересовался председатель Следкома России Александр Бастрыкин.

Источник: НИА-Нижний Новгород

14 января в региональном следственном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководства дорожной компании. Уже более трех месяцев зарплату не получали свыше 250 человек, трудящихся в «Нижавтодорстрое». Работодателя обязали погасить долги до 16 февраля текущего года.

Глава СК России Бастрыкин поручил своему нижегородскому коллеге Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования.

Напомним, что до возбуждения уголовного дела указанной компанией заинтересовался Роструд. Это произошло после того, как «Нижавтодорстрой» решил объявить себя банкротом.