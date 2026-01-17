Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам «Нижавтодорстроя»

14 января в региональном следственном управлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководства дорожной компании. Уже более трех месяцев зарплату не получали свыше 250 человек, трудящихся в «Нижавтодорстрое». Работодателя обязали погасить долги до 16 февраля текущего года.