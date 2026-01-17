Кличко вновь призвал жителей Киева покинуть город из-за энергокризиса

Мэр Киева Виталий Кличко снова обратился к жителям с призывом покинуть город при возможности, так как Киев располагает лишь около половины необходимой электроэнергии. Об этом он сообщил в интервью Reuters.
Кличко отметил, что украинская столица сталкивается с самым серьёзным энергетическим кризисом с февраля 2022 года.
Для обеспечения услуг 3,6 миллионам жителей города требуется 1700 мегаватт электроэнергии. Он добавил, что в Киеве впервые наблюдаются такие сильные морозы, большая часть города осталась без отопления и испытывает значительный дефицит электроэнергии.
Многие горожане сталкиваются с отключениями электроэнергии, которые могут длиться до 18−20 часов в сутки. Для помощи Киеву международные партнеры Украины отправили дополнительные генераторы, однако около 100 домов по-прежнему остаются без отопления.
Напомним, что для школьников в Киеве объявлены каникулы с 19 января по 1 февраля в связи с проблемами с энергоснабжением. Они продлены за счет весенних и части летних каникул. Учебный год в Киеве завершится не позже 1 июля.