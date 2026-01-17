Грузовик въехал в автобус на Минской кольцевой автодороге

ДТП с участием грузовика и сочлененного автобуса произошло на МКАД днем в пятницу, 16 января 2026 года. Как сообщили в ГАИ, грузовой автомобиль MAN, за рулем которого находился 52-летний водитель, двигался по второй полосе внутреннего кольца МКАД вблизи пересечения кольцевой дороги с улицей Илимской. В какой-то момент он совершил столкновение с попутным автобусом, в котором, к счастью, не было пассажиров.