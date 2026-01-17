Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовик въехал в автобус на Минской кольцевой автодороге

Грузовик врезался в автобус на МКАД.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с участием грузовика и сочлененного автобуса произошло на МКАД днем в пятницу, 16 января 2026 года. Как сообщили в ГАИ, грузовой автомобиль MAN, за рулем которого находился 52-летний водитель, двигался по второй полосе внутреннего кольца МКАД вблизи пересечения кольцевой дороги с улицей Илимской. В какой-то момент он совершил столкновение с попутным автобусом, в котором, к счастью, не было пассажиров.

В результате ДТП никто не пострадал, автобус и грузовик получили механические повреждения.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что 23-летний минчанин оставил комментарий под видео с самокатом и получил два года и крупный штраф (читать далее вот тут).