Водитель BMW сбил 14-летнюю девочку на ул. Ново-Садовой в Самаре

По данным сотрудников Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 39-летний мужчина. Он двигался по улице Ново-Садовой со стороны улицы Губанова в направлении проспекта Кирова. В районе остановки на Барбошиной поляне автомобилист наехал на девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.