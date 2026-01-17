Ричмонд
Водитель BMW сбил 14-летнюю девочку на ул. Ново-Садовой в Самаре

В Самаре девочка-подросток решила перейти дорогу в неположенном месте и попала под колеса иномарки.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Вечером в пятницу, 16 января 2026 года, в Промышленном районе Самары произошло ДТП с участием подростка. Около 19:55 на улице Ново-Садовой под колеса BMW X3 угодила 14-летняя девочка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 39-летний мужчина. Он двигался по улице Ново-Садовой со стороны улицы Губанова в направлении проспекта Кирова. В районе остановки на Барбошиной поляне автомобилист наехал на девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП подросток получила различные травмы. Ее госпитализировали. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.