На Камчатке случилось сильное землетрясение

Землетрясение произошло утром 17 января.
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Информация об этом появилась в Telegram.
«Глубина (КМ): 39.4. Магнитуда (Ml): 5.8», — говорится в сообщении telegram-канала, отслеживающего землетрясения на Камчатке. Отмечается, что это было зафиксировано в 06:46.
В Свердловской области 10 ноября возле Шайдурихи прогремело землетрясение магнитудой 3,6 балла. Такого рода подземные толчки, согласно общепринятым данным, могут ощущаться людьми, находящимися внутри зданий. Ранее URA.RU собрало в в одном материале все самые яркие сейсмические явления, сотрясавшие в течение века Средний Урал.