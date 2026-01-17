Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке случилось сильное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Информация об этом появилась в Telegram.

Землетрясение произошло утром 17 января.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Информация об этом появилась в Telegram.

«Глубина (КМ): 39.4. Магнитуда (Ml): 5.8», — говорится в сообщении telegram-канала, отслеживающего землетрясения на Камчатке. Отмечается, что это было зафиксировано в 06:46.

В Свердловской области 10 ноября возле Шайдурихи прогремело землетрясение магнитудой 3,6 балла. Такого рода подземные толчки, согласно общепринятым данным, могут ощущаться людьми, находящимися внутри зданий. Ранее URA.RU собрало в в одном материале все самые яркие сейсмические явления, сотрясавшие в течение века Средний Урал.