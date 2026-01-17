Как Гренландия стала полем битвы Трампа и НАТО: последние новости о споре вокруг острова

В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии канадский премьер Марк Карни дал ясно понять: эта территория находится под защитой НАТО. Находясь с визитом в Китае, Карни заявил, что Канада полностью поддерживает свои обязательства перед Данией по Североатлантическому договору. Подробнее о том, что сейчас происходит в споре вокруг Гренландии, — в материале URA.RU.