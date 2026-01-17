Как Гренландия стала полем битвы Трампа и НАТО: последние новости о споре вокруг острова

Трамп хочет получить Гренландию.
В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии канадский премьер Марк Карни дал ясно понять: эта территория находится под защитой НАТО. Находясь с визитом в Китае, Карни заявил, что Канада полностью поддерживает свои обязательства перед Данией по Североатлантическому договору. Подробнее о том, что сейчас происходит в споре вокруг Гренландии, — в материале URA.RU.
Население готовит план побега.
Жители гренландской столицы Нуук обсуждают возможную эвакуацию в связи с растущей напряженностью вокруг статуса острова. Как передают датские СМИ, некоторые горожане рассматривают отъезд в Данию. Причиной беспокойства стал возросший интерес США к Гренландии, включая прошлогодний визит в Нуук сына Дональда Трампа. Тогда он раздавал бейсболки с предвыборным слоганом отца. Это было негативно воспринято частью населения.
Так, жители острова категорически отвергли обсуждение возможной продажи территории США, пишет The New York Post. Для гренландцев земля — это неотъемлемое наследие предков, а не объект торга. Эта позиция звучит единодушно.
700 млрд долларов за Гренландию.
Покупка Гренландии обойдется Трампу в 700 млрд долларов.
Планы администрации Трампа по покупке Гренландии могут стоить США около 700 миллиардов долларов. Такую оценку, по данным Fox News, рассчитали эксперты и бывшие чиновники, участвовавшие в предварительном обсуждении этой идеи.
Серьезный настрой Трампа.
Президент США серьезно намерен приобрести Гренландию и ожидает завершения сделки, заявил спецпосланник Трампа по острову Джефф Лэндри. Несмотря на заявления Трампа о стратегическом значении Гренландии для США, он ранее отказывался гарантировать отказ от применения силы для ее захвата и ставил под сомнение приоритет НАТО над этой сделкой.
Европа не поможет.
Европейские союзники Дании по НАТО начали переброску небольших воинских контингентов в Гренландию на фоне угроз Трампа. Семь стран направят около 34 военнослужащих. Франция уже отправила 15 человек и анонсировала усиление группировки техникой. Германия делегировала 13 военных, которые из Дании коммерческим рейсом отправятся в Гренландию. Первые подразделения уже прибыли на место.
Пошлины против несогласных.
Трамп рассказал о новых пошлинах против несогласных с планами США по Гренландии.
Кроме того, Трамп допустил введение таможенных пошлин в отношении стран, которые не поддержат позицию Вашингтона по Гренландии. Американский президент вновь обосновал свои претензии на остров стратегическими интересами, заявив, что он необходим США для укрепления национальной безопасности. В ходе выступления Трамп также в свойственной ему манере назвал себя «королем пошлин».
Реакция России.
Кремль.
В Кремле заявили, что внимательно следят за эскалацией ситуации вокруг Гренландии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее противоречивым и подчеркнул позицию Москвы о принадлежности острова Дании.
«Мы, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Констатируем весьма противоречивую ситуацию. Исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства», — заявил Песков.
Он также отметил, что в Москве осведомлены о категорическом отказе Гренландии от продажи и о заявлениях из Вашингтона о возможности её «нерыночного» приобретения. Песков охарактеризовал ситуацию как экстраординарную с точки зрения международного права и напомнил о пренебрежительных заявлениях Трампа в адрес правовых норм.
Шутка Дмитриева.
Дмитриев иронично оценил шансы ЕС при конфликте с американцами.
Спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев с иронией отозвался о потенциальном противостоянии Евросоюза и США из-за ситуации с Гренландией. Он прокомментировал слухи о подготовке ЕС «симметричного ответа» Вашингтону в соцсети X, написав: «Европа рассматривает варианты ответных мер против США. Серьезно… Когда у руля смелые и безжалостные Урсула и Кая, США должны начать дрожать». Дмитриев намекнул, что американцам стоит опасаться решимости европейских лидеров — председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас.