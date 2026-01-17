Ричмонд
Как Гренландия стала полем битвы Трампа и НАТО: последние новости о споре вокруг острова

В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии канадский премьер Марк Карни дал ясно понять: эта территория находится под защитой НАТО. Находясь с визитом в Китае, Карни заявил, что Канада полностью поддерживает свои обязательства перед Данией по Североатлантическому договору. Подробнее о том, что сейчас происходит в споре вокруг Гренландии, — в материале URA.RU.

Трамп хочет получить Гренландию.

В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии канадский премьер Марк Карни дал ясно понять: эта территория находится под защитой НАТО. Находясь с визитом в Китае, Карни заявил, что Канада полностью поддерживает свои обязательства перед Данией по Североатлантическому договору. Подробнее о том, что сейчас происходит в споре вокруг Гренландии, — в материале URA.RU.

Население готовит план побега.

Жители гренландской столицы Нуук обсуждают возможную эвакуацию в связи с растущей напряженностью вокруг статуса острова. Как передают датские СМИ, некоторые горожане рассматривают отъезд в Данию. Причиной беспокойства стал возросший интерес США к Гренландии, включая прошлогодний визит в Нуук сына Дональда Трампа. Тогда он раздавал бейсболки с предвыборным слоганом отца. Это было негативно воспринято частью населения.

Так, жители острова категорически отвергли обсуждение возможной продажи территории США, пишет The New York Post. Для гренландцев земля — это неотъемлемое наследие предков, а не объект торга. Эта позиция звучит единодушно.

700 млрд долларов за Гренландию.

Покупка Гренландии обойдется Трампу в 700 млрд долларов.

Планы администрации Трампа по покупке Гренландии могут стоить США около 700 миллиардов долларов. Такую оценку, по данным Fox News, рассчитали эксперты и бывшие чиновники, участвовавшие в предварительном обсуждении этой идеи.

По мнению аналитиков, приобретение острова площадью 800 тысяч квадратных миль рассматривалось как стратегический шаг для усиления позиций США в Арктике перед лицом конкуренции с Россией и Китаем. Отмечается, что эта сумма превышает половину годового бюджета Пентагона.

Серьезный настрой Трампа.

Президент США серьезно намерен приобрести Гренландию и ожидает завершения сделки, заявил спецпосланник Трампа по острову Джефф Лэндри. Несмотря на заявления Трампа о стратегическом значении Гренландии для США, он ранее отказывался гарантировать отказ от применения силы для ее захвата и ставил под сомнение приоритет НАТО над этой сделкой.

Европа не поможет.

Европейские союзники Дании по НАТО начали переброску небольших воинских контингентов в Гренландию на фоне угроз Трампа. Семь стран направят около 34 военнослужащих. Франция уже отправила 15 человек и анонсировала усиление группировки техникой. Германия делегировала 13 военных, которые из Дании коммерческим рейсом отправятся в Гренландию. Первые подразделения уже прибыли на место.

Пошлины против несогласных.

Трамп рассказал о новых пошлинах против несогласных с планами США по Гренландии.

Кроме того, Трамп допустил введение таможенных пошлин в отношении стран, которые не поддержат позицию Вашингтона по Гренландии. Американский президент вновь обосновал свои претензии на остров стратегическими интересами, заявив, что он необходим США для укрепления национальной безопасности. В ходе выступления Трамп также в свойственной ему манере назвал себя «королем пошлин».

Реакция России.

Кремль.

В Кремле заявили, что внимательно следят за эскалацией ситуации вокруг Гренландии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее противоречивым и подчеркнул позицию Москвы о принадлежности острова Дании.

«Мы, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Констатируем весьма противоречивую ситуацию. Исходим из того, что Гренландия является территорией Датского королевства», — заявил Песков.

Он также отметил, что в Москве осведомлены о категорическом отказе Гренландии от продажи и о заявлениях из Вашингтона о возможности её «нерыночного» приобретения. Песков охарактеризовал ситуацию как экстраординарную с точки зрения международного права и напомнил о пренебрежительных заявлениях Трампа в адрес правовых норм.

Шутка Дмитриева.

Дмитриев иронично оценил шансы ЕС при конфликте с американцами.

Спецпредставитель президента РФ по международному инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев с иронией отозвался о потенциальном противостоянии Евросоюза и США из-за ситуации с Гренландией. Он прокомментировал слухи о подготовке ЕС «симметричного ответа» Вашингтону в соцсети X, написав: «Европа рассматривает варианты ответных мер против США. Серьезно… Когда у руля смелые и безжалостные Урсула и Кая, США должны начать дрожать». Дмитриев намекнул, что американцам стоит опасаться решимости европейских лидеров — председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы европейской дипломатии Каи Каллас.

