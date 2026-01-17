Ричмонд
В Тюмени полсотни спасателей тушат пожар в ангаре. Видео

В Тюмени 17 января на улице Шишкова загорелся металлический ангар. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, пожар тушат 52 спасателя.

Площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

«17 января 2026 года в одиннадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре ангара по адресу: г. Тюмень, ул. Шишкова, 100. На месте вызова работают 52 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров, у здания обрушилась кровля. В настоящее время пожар локализован.