В Тюмени полсотни спасателей тушат пожар в ангаре. Видео

«17 января 2026 года в одиннадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре ангара по адресу: г. Тюмень, ул. Шишкова, 100. На месте вызова работают 52 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщает ведомство в мессенджере MAX.