В Тюмени полсотни спасателей тушат пожар в ангаре. Видео

Площадь пожара достигла 500 квадратных метров.
В Тюмени 17 января на улице Шишкова загорелся металлический ангар. Как сообщили в региональном Управлении МЧС, пожар тушат 52 спасателя.
«17 января 2026 года в одиннадцатом часу дня поступило сообщение о пожаре ангара по адресу: г. Тюмень, ул. Шишкова, 100. На месте вызова работают 52 сотрудника подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Площадь пожара составила 500 квадратных метров, у здания обрушилась кровля. В настоящее время пожар локализован.