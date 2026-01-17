Shot: Россиянка лишилась глаза после того, как неудачно надела ночные линзы

В процессе лечения у девушки развились абсцесс и язва роговицы. Несколько операций не позволили спасти глаз, и врачи приняли решение о его удалении. Сейчас пациентке установлен протез. По ее словам, осложнения затронули и второй глаз — он воспалился и покраснел. На фоне болезни и ослабленного иммунитета у девушки также выявили диабет. Лечение продолжается, передает Telegram-канал.