Shot: Россиянка лишилась глаза после того, как неудачно надела ночные линзы

Россиянка лишилась глаза после того, как неудачно надела ночные линзы. Как пишет Shot, у нее начались осложнения на фоне занесенной инфекции.
Сообщается, что жительница Новосибирска случайно поцарапала роговицу при надевании ночных линз. На следующее утро ее глаз стал ярко-красным и воспаленным. Обратившись к врачу, она прошла назначенное лечение, которое не дало результата. Позже медики диагностировали инфекционный кератит, вызванный амебами — опасное заболевание, способное привести к слепоте.
В процессе лечения у девушки развились абсцесс и язва роговицы. Несколько операций не позволили спасти глаз, и врачи приняли решение о его удалении. Сейчас пациентке установлен протез. По ее словам, осложнения затронули и второй глаз — он воспалился и покраснел. На фоне болезни и ослабленного иммунитета у девушки также выявили диабет. Лечение продолжается, передает Telegram-канал.
