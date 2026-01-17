Ричмонд
В Ростовской области спасатели за сутки потушили 10 пожаров

В Ростовской области 16 января произошло 10 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Для донских спасателей минувшие сутки, 16 января, выдались довольно напряженными. По данным регионального МЧС, в регионе зафиксировали 10 пожаров, все они носили техногенный характер. В результате пострадал один человек.

Также сотрудники экстренной службы устраняли последствия десяти аварий. А всего к работе привлекли 108 спасателей. Также были задействованы 278 единиц техники.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в Донской столице во время пожара был спасен 95-летний мужчина. Пламя занялось в доме на улице Можайской, в квартире на 8-м этаже. Пенсионер оставил на кровати электрическую грелку, которая была включена в сеть. Из-за короткого замыкания прибора загорелся матрас, а потом огонь быстро распространился по всей комнате.

