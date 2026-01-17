Силиконовая грудь взорвалась: блогерша пошла на нелегальную «пластику» и спустя шесть лет столкнулась с жуткими последствиями

В Уфе у блогерши с аудиторией около миллиона подписчиков разорвался силиконовый имплант. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Как выяснилось, шесть лет назад женщина решила сэкономить и провела увеличение груди нелегально в одной из обычных районных больниц, заплатив знакомому хирургу 200 тысяч рублей наличными без оформления документов. На днях случилось непредвиденное. Во время тренировки по кроссфиту блогерша почувствовала дискомфорт в груди и услышала хлопок. Врачи частной клиники, куда она обратилась, обнаружили разорванный имплант и назвали случай редким, поскольку обычно такие разрывы происходят постепенно.
— Это не какой-то точечный разрыв, а, не знаю, тотальный разрыв импланта. Я такого не видел… — сказал медик клиники, который извлек «аварийный» имплант.
Хирург, проводивший «пластику» груди, уже год не работает в больнице, а администрация учреждения не располагает какими-либо документами о проведенном вмешательстве.
