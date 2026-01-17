Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перед судом предстанет организатор трех интим-салонов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики накрыли три интим-салона.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 29-летняя местная жительница обвиняется в организации занятия проституцией. По версии следствия, она создала в городе сеть из трех интим-салонов, замаскированных под массажные. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Согласно материалам дела, женщина арендовала помещения на улицах Шевченко, Кузнецова и Малышева через подставное юридическое лицо. Затем она нашла девушек, согласившихся работать «массажистками», и администратора для записи клиентов.

— Затем она разместила объявления с анкетами «мастеров» и рекламой оказываемых услуг. Получаемые в салонах доходы распределялись следующим образом: 40% получали «массажистки», 10% — администратор. Остальное оставалось организатору нелегального бизнеса, — уточнили правоохранители.

В поле зрения силовиков эти салоны попали после сообщений о возможной противоправной деятельности. После подтверждения информации полицейские провели обыски и возбудили уголовное дело.

Отмечается, что организатор сети свою вину признала и дала показания.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.