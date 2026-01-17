Ричмонд
В Ленобласти подросток катался на ватрушке и потерял сознание

С травмой головы его госпитализировали.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти 16-летний мальчик получил травму головы во время катания на ватрушке. Инцидент произошёл на шестом карьере в посёлке Шапки, сообщает региональная Аварийно-спасательная служба.

Поздним вечером 16 января местные спасатели получили информацию о том, что при катании на ватрушке несовершеннолетний упал и ударился головой об лёд. В результате происшествия он потерял сознание.

Спасатели поисково-спасательного отряда прибыли из Тосно. Они на носилках транспортировали пострадавшего в машину скорой помощи. Сейчас медики оказывают ему помощь.