В Ленобласти подросток катался на ватрушке и потерял сознание

В Тосненском районе Ленобласти 16-летний мальчик получил травму головы во время катания на ватрушке. Инцидент произошёл на шестом карьере в посёлке Шапки, сообщает региональная Аварийно-спасательная служба.
Поздним вечером 16 января местные спасатели получили информацию о том, что при катании на ватрушке несовершеннолетний упал и ударился головой об лёд. В результате происшествия он потерял сознание.
Спасатели поисково-спасательного отряда прибыли из Тосно. Они на носилках транспортировали пострадавшего в машину скорой помощи. Сейчас медики оказывают ему помощь.