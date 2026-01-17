Ричмонд
Три крещенские купели закрыли из-за погодных условий

Все они расположены в Мелеузовском районе республики.

Источник: Аргументы и факты

Из-за погодных условий не будут функционировать три крещенские купели, сообщил председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов. Все они расположены в Мелеузовском районе республики.

— купель на р. Белой в с. Зирган;

— водоём «Святой источник» в д. Конаревке;

— купель на р. Ашкадар в с. Нордовка.

Всего в Башкирии будет организовано 98 мест для купания в 57 муниципалитетах.

Госкомитет РБ по ЧС напоминает, что окунаться следует только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.