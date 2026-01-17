Ричмонд
В Петербурге задержаны участники драки, в которой погиб мужчина

В Северной столице правоохранители задержали мужчин, подозреваемых в нанесении смертельных ранений местному жителю. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Российская газета

Инцидент произошел на Архивной улице в Невском районе города. Во дворе одного из домов обнаружили тело мужчины.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двоих молодых людей, с которыми у погибшего случился конфликт на почве личных неприязненных отношений.

Предварительно известно, что один из подозреваемых в момент драки нанес оппоненту телесные повреждения, от которых тот скончался на месте.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

