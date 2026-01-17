В Петербурге задержаны участники драки, в которой погиб мужчина

Инцидент произошел на Архивной улице в Невском районе города. Во дворе одного из домов обнаружили тело мужчины.
Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двоих молодых людей, с которыми у погибшего случился конфликт на почве личных неприязненных отношений.
Предварительно известно, что один из подозреваемых в момент драки нанес оппоненту телесные повреждения, от которых тот скончался на месте.
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
