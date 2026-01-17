Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяная волгоградка улетела в кювет на машине с тремя детьми: все в больнице

Авария случилась в поселке Горьковском.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Трое несовершеннолетних детей попали в больницу в результате ДТП, которое произошло вечером 16 января 2026 года в Советском районе Волгограда. 38-летняя дама за рулем «Фольксвагена Поло» ехала по улице Волгоградской в поселке Максима Горького. В салоне у нее были дети. Напротив дома № 128 она не справилась с управлением, и иномарка улетела в правый кювет и перевернулась. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, приехавшие на вызов, автолюбительница села за руль после застолья. Аварию она устроила в состоянии алкогольного опьянения.

«Скорая» забрала с места аварии троих пассажиров иномарки, все они несовершеннолетние, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.