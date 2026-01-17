Ричмонд
65-летний пешеход погиб в Шелеховском районе

Мужчину сбил водитель автомобиля «Субару Импреза».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Баклаши Шелеховского района полицейские расследуют дорожно транспортное происшествие, в котором погиб пешеход.

По предварительным данным, авария произошла 16 января, около 13 часов. Водитель автомобиля «Субару Импреза», двигаясь по улице Ангарской, решил совершить обгон. Однако он не справился с управлением — и машина наехала на пешехода, который шёл по обочине.

65-летний мужчина получил тяжёлые травмы. К сожалению, он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Мужчину сбил водитель автомобиля «Субару Импреза». УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас правоохранительные органы проводят всестороннюю проверку. Специалисты тщательно выясняют все причины и обстоятельства случившегося. По итогам расследования будет принято соответствующее правовое решение.

Госавтоинспекция обращается к водителям: в зимний период особенно важно соблюдать безопасный скоростной режим. Учитывайте дорожные и погодные условия — это может спасти жизни!