В Ростовской области прокуратура начала проверку после аварии на водоводе

В нескольких районах Дона вторые сутки нет воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в районе хутора Вишневецкий, 16 января произошел порыв на магистральном водоводе. В связи с этим Гуково и населенные пункты Каменского и Красносулинского районов остались без воды.

Несмотря на то, что работы шли весь день и всю ночь, устранить последствия пока не удалось. По прогнозам, подача водоснабжения в штатном режиме начнется 18 января.

В связи с коммунальным ЧП прокуратура начала проверку.

Для населения осуществляется подвоз воды.

— Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи водоснабжения на контроле прокуратуры. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — сказали в надзорном ведомстве.

