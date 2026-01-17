Ричмонд
«ЛизаАлерт»: в Крыму за год бесследно исчезли 30 женщин и мужчин

В Крыму за год нашли мертвыми 40 пропавших.

Источник: «ЛизаАлерт» Крым

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым подвел итоги 2025 года. Официальная говорит о том, что 40 без вести пропавших были обнаружены мертвыми, 30 человек не удалось найти и вовсе.

«В минувшем году было принято 482 заявки, из них 48 не подтвердились», — сообщили волонтеры.

Совместными усилиями с МЧС и полицией удалось вернуть домой живыми 341 потерявшегося.

Помогли и тем, у кого проблемы с памятью: десятерым нашли родных и близких. Удалось установить личности девятерых.

«Четверых направили в службу взаимного поиска “Жди меня”».