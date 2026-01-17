«ЛизаАлерт»: в Крыму за год бесследно исчезли 30 женщин и мужчин

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым подвел итоги 2025 года. Официальная говорит о том, что 40 без вести пропавших были обнаружены мертвыми, 30 человек не удалось найти и вовсе.
«В минувшем году было принято 482 заявки, из них 48 не подтвердились», — сообщили волонтеры.
Совместными усилиями с МЧС и полицией удалось вернуть домой живыми 341 потерявшегося.
Помогли и тем, у кого проблемы с памятью: десятерым нашли родных и близких. Удалось установить личности девятерых.
«Четверых направили в службу взаимного поиска “Жди меня”».