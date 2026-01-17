Ричмонд
В Ростове-на-Дону экс-патрульных ГИБДД будут судить за взятки

В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Источник: Аргументы и факты

В Ростове два бывших сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу пойдут под суд за получение взяток и вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, в декабре 2023 года и в июне 2024 года экс-полицейские получили взятки от двух граждан за то, чтобы не привлекать их к ответственности за вождение в пьяном виде. Общая сумма взяток составила 161 тыс. рублей.

В 2025 году те же сотрудники, сговорившись с тремя знакомыми, вымогали у ростовчанина 800 тыс. рублей, угрожая обнародовать компрометирующую его информацию.

«По ходатайству следователя в отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Полицейских обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и вымогательстве. Трое их знакомых пойдут под суд за вымогательство.