В Ростове-на-Дону экс-патрульных ГИБДД будут судить за взятки

По версии следствия, в декабре 2023 года и в июне 2024 года экс-полицейские получили взятки от двух граждан за то, чтобы не привлекать их к ответственности за вождение в пьяном виде. Общая сумма взяток составила 161 тыс. рублей.
В 2025 году те же сотрудники, сговорившись с тремя знакомыми, вымогали у ростовчанина 800 тыс. рублей, угрожая обнародовать компрометирующую его информацию.
«По ходатайству следователя в отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Полицейских обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и вымогательстве. Трое их знакомых пойдут под суд за вымогательство.