ФСБ предотвратила подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР

Как сообщила Петренко, арестованный в КБР подросток в октябре 2025 года записал видеообращение, адресованное лидерам террористической организации, и вступил в ее состав. Для подготовки теракта в отношении сотрудников полиции в Нальчике он приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства и скачал из открытых источников необходимые видеоинструкции. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц).