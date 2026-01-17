Ричмонд
ФСБ предотвратила подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила подготовку терактов против представителей органов власти Хабаровского края и полицейских в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики», — отметили в ЦОС.

По данным ФСБ, в указанных регионах «при подготовке нападений с использованием зажигательных устройств и самодельных взрывных устройств задержаны действовавшие по указаниям кураторов из террористических организаций гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения, планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарии 2009 года рождения, готовивший покушение на сотрудников полиции Нальчика». Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, 16-летний подросток в Нальчике арестован.

В ФСБ рассказали, что радикалы изготавливали взрывные и зажигательные устройства по инструкциям, полученным в том числе в мессенджере Telegram. «В средствах связи задержанных обнаружены переписки в Telegram с боевиками запрещенных на территории РФ террористических организаций», — уточнили в ФСБ.

Как сообщила Петренко, арестованный в КБР подросток в октябре 2025 года записал видеообращение, адресованное лидерам террористической организации, и вступил в ее состав. Для подготовки теракта в отношении сотрудников полиции в Нальчике он приобрел необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства и скачал из открытых источников необходимые видеоинструкции. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта организованной группой лиц).