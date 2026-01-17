Ричмонд
Водители не стали помогать замерзавшему на трассе омичу

Омский вахтовик вместе с двумя пассажирами отправился из Нового Уренгоя в Омск на автомобиле «Мицубиси Паджеро» и попал в беду, рассказали в пятницу, 16 января 2026 года, в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Источник: Госавтоинспекция Тюменской области

На трассе Тюмень — Омск при температуре на улице −32 градуса у машины спустило колесо. Исправить ситуацию самостоятельно не было возможности, но другие водители на помощь не пришли.

«В автомобиле не было насоса и домкрата. Водитель около полутора часов пытался остановить на трассе попутный транспорт, никто не останавливался», — рассказали в ведомстве.

На выручку замерзающему мужчине пришли автоинспекторы. Сотрудники предоставили домкрат, насос, помогли подкачать запасное колесо и поставить его на автомобиль. После этого омич смог продолжить поездку.