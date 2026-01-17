Водители не стали помогать замерзавшему на трассе омичу

На трассе Тюмень — Омск при температуре на улице −32 градуса у машины спустило колесо. Исправить ситуацию самостоятельно не было возможности, но другие водители на помощь не пришли.
«В автомобиле не было насоса и домкрата. Водитель около полутора часов пытался остановить на трассе попутный транспорт, никто не останавливался», — рассказали в ведомстве.
На выручку замерзающему мужчине пришли автоинспекторы. Сотрудники предоставили домкрат, насос, помогли подкачать запасное колесо и поставить его на автомобиль. После этого омич смог продолжить поездку.