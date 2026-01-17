На Байконурской улице пассажирка распылила перцовку в ходе спора в автобусе

Прибывший наряд полиции задержал подозреваемую на месте. Изъятый баллончик направлен на экспертизу. На женщину составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ). Пострадавший мужчина обратился за медицинской помощью и после осмотра был отпущен на амбулаторное лечение. Он также написал заявление в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.