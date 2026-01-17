Треш-стримеры пытали девушку за донаты в Краснодаре: СК начал проверку

Ранее сообщалось, что группа лиц, занимающихся треш‑стримингом, перевезла петербурженку в Краснодар. В ходе трансляций, как утверждается, в отношении девушки совершались действия насильственного характера с целью получения донатов от зрителей. Сестра пострадавшей, обнаружив в сети видеоматериалы с признаками издевательств, совместно с матерью выехала в Краснодар. После обращения в правоохранительные органы они прибыли по адресу на улице Мурата Ахеджака, где обнаружили девушку. По словам родственников, пострадавшая находилась в критическом состоянии: отмечались дезориентация и нарушения речи. Семья выдвинула предположение о возможном принудительном употреблении наркотических веществ.