Треш-стримеры пытали девушку за донаты в Краснодаре: СК начал проверку

Следственный комитет России проведёт проверку по факту сообщений о пытках жительницы Санкт‑Петербурга на территории Краснодарского края. Поручение разобраться в ситуации дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщается в Telegram‑канале СК.
В ведомство обратилась председатель комитета по защите семьи Госдумы Нина Останина. Сообщается, что девушка могла находиться в квартире против своей воли, подвергаться физическому воздействию, а эпизоды происходящего — транслироваться в социальных сетях.
Согласно информации ведомства, Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе и результатах проверки. Проверка проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьями об истязании и незаконном лишении свободы.
Ранее сообщалось, что группа лиц, занимающихся треш‑стримингом, перевезла петербурженку в Краснодар. В ходе трансляций, как утверждается, в отношении девушки совершались действия насильственного характера с целью получения донатов от зрителей. Сестра пострадавшей, обнаружив в сети видеоматериалы с признаками издевательств, совместно с матерью выехала в Краснодар. После обращения в правоохранительные органы они прибыли по адресу на улице Мурата Ахеджака, где обнаружили девушку. По словам родственников, пострадавшая находилась в критическом состоянии: отмечались дезориентация и нарушения речи. Семья выдвинула предположение о возможном принудительном употреблении наркотических веществ.
Ситуация остаётся на контроле центрального аппарата СК.