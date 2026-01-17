Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали красть данные петербуржцев с Госуслуг, прикрываясь капремонтом

Аферисты обещают включить людей в списки на ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники продолжают придумывать новые способа обмана граждан. Очередную уловку аферисты начали пробовать на жителях Петербурга, подробнее о ней рассказали сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Теперь обманщики заманивают своих жертв в липовые домовые чаты в Telegram. Там они представляются управляющей компанией или ТСЖ и обещают включить жильцов в списки на капитальный ремонт. После чего просят пройти «проверку данных».

— Ключевой момент — аферисты просят прислать «ключ оцифровки» из бота. Но на деле это код для входа в ваш аккаунт «Госуслуг», — предупреждают в полиции.

Как только код оказывается у мошенников, они получают доступ к профилю, всем данным и могут совершать действия от имени жертвы. А это чревато множеством негативных последствий.