В Черняховске мужчина на машине пытался сбежать от полиции, но вылетел с дороги и угодил в здание

Водителя увезли в больницу.

Источник: ГАИ региона

В Черняховске мужчина на машине пытался сбежать от полиции, но манёвр закончился аварией. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в субботу, 17 января, около 1:57 в районе дома № 78 по ул. Черняховского. 43-летний водитель Volkswagen Tiguan проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и предпринял попытку скрыться.

«В ходе непродолжительного преследования водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на препятствие (здание)», — рассказали в ГАИ.

Мужчина получил травмы. Его увезли в больницу. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.