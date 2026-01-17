Нижегородский «живодер в шинели» остается под присмотром врачей

Напомним, что весной зоозащитники нашли в квартире многоэтажного дома на улице Надежды Сусловой трупы кошек и собак и фрагменты их тел в пакетах. В ходе расследования выяснилось, что над животными издевался 48-летний мужчина. После возбуждения уголовного дела его поместили в психиатрическую больницу.
15 января появилась информация о том, что живодера выписали из медучреждения и он может находиться в Балахне.
«Навели справки в психиатрических кругах региона. Живодёр изолирован от нормальных людей, он был и остаётся под присмотром врачей», — поделился Алексей Никонов.