Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский «живодер в шинели» остается под присмотром врачей

«Живодер в шинели» из Нижнего Новгорода остается под присмотром врачей. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Источник: Живем в Нижнем

Напомним, что весной зоозащитники нашли в квартире многоэтажного дома на улице Надежды Сусловой трупы кошек и собак и фрагменты их тел в пакетах. В ходе расследования выяснилось, что над животными издевался 48-летний мужчина. После возбуждения уголовного дела его поместили в психиатрическую больницу.

15 января появилась информация о том, что живодера выписали из медучреждения и он может находиться в Балахне.

«Навели справки в психиатрических кругах региона. Живодёр изолирован от нормальных людей, он был и остаётся под присмотром врачей», — поделился Алексей Никонов.