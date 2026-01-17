Отца обвинили в покушении на убийство сына

В Екатеринбурге 52-летний отец месячного мальчика Александр У. отправлен в СИЗО, пока до 15 марта. Соответствующее постановление 17 января издал Верх-Исетский райсуд столицы Урала. Следователи считают, что уралец пытался убить своего сына. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Пришёл, избил, скрылся.
Зверское преступление было совершено накануне в квартире одного из домов на улице Белореченской. По предварительным данным, подозреваемый решил выяснить отношения с молодой матерью грудничка. Конфликт перерос в избиение. Женщина получила телесные повреждения.
Далее внимание 52-летнего мужчины переключилось на его месячного сына. В результате у ребёнка медики диагностировали тяжёлые травмы. В том числе и перелом черепа. Младенца срочно госпитализировали.
Отец мальчика после совершения преступления скрылся. Нашли его в принадлежащем ему частном доме и сразу же задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего либо иного лица, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. А затем следователь обратился в суд с ходатайством об избрании Александру У. меры пресечения в виде содержания под стражей. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство, сообщили журналистам в инстанции.
«Обвинение по статье о покушении на жизнь малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), относится к категории особо тяжких преступлений. В таких случаях следствие и суд всегда исходят из приоритета безопасности общества и, прежде всего, безопасности детей. Нахождение обвиняемого в СИЗО на период следствия — это мера, исключающая любую возможность давления на потерпевшую сторону или повторения деструктивных действий. Подчеркну: совершение насильственных действий в отношении ребенка, который в силу возраста не может себя защитить, является высшей точкой социальной опасности», — сказала ural.aif.ru адвокат Евгения Кротова, защищающая, в том числе, и женщин, пострадавших от домашнего насилия.
«Нужно пожизненное».
На форумах и в социальных сетях новости о зверском избиении женщины и ребёнка вызвали волну негодования и гневных комментариев. Представители Следственного комитета пока не комментируют произошедшее и ход расследования. Эта практика обычная, когда речь идёт о детях. Зато интернет-пользователи, не имеющие отношения к следственным и правоохранительным органам, дали волю своим эмоциям. Многие требуют для обвиняемого самой суровой кары. Причём зачастую их желания не прописаны в Уголовном кодексе.
Самое «мягкое» наказание, которое придумали для него пользователи интернета — это пожизненное лишение свободы. Однако в данном случае речь идёт о покушении на убийство, а за покушение верхний предел наказания не может быть больше 15 лет.
Отметим, его нынешнее пребывание в СИЗО — это ещё не наказание. Окончательный приговор вынесет суд после тщательного расследования. При этом срок пребывания в СИЗО Александру У. зачтут в общую продолжительность наказания.
Тем временем пострадавший мальчик сейчас находится в больнице. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Представители следственных органов продолжают расследование. Они работают с обвиняемым, опрашивают свидетелей, изучают другие материалы. Возможно, в ближайшие месяцы СКР обнародует версию следствия и отправит материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.