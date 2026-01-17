Отца обвинили в покушении на убийство сына

«Обвинение по статье о покушении на жизнь малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), относится к категории особо тяжких преступлений. В таких случаях следствие и суд всегда исходят из приоритета безопасности общества и, прежде всего, безопасности детей. Нахождение обвиняемого в СИЗО на период следствия — это мера, исключающая любую возможность давления на потерпевшую сторону или повторения деструктивных действий. Подчеркну: совершение насильственных действий в отношении ребенка, который в силу возраста не может себя защитить, является высшей точкой социальной опасности», — сказала ural.aif.ru адвокат Евгения Кротова, защищающая, в том числе, и женщин, пострадавших от домашнего насилия.