Сельчанка украла у молодой жительницы Омска телефон за 72 тысячи рублей

Девушки решили поиграть в снежки и во время игры телефон выпал из одежды 16-летней омички. Это увидела ее новая приятельница и вместо того, чтобы поднять телефон и вернуть владелице, она незаметно незаметно подняла и спрятала его в карман своего пуховика, а затем уехала домой. Сотрудники полиции выяснили все нюансы и задержали подозреваемую — 18-летняя девушку пришлось везти в город из деревни Омского района. На допросе сельчанка призналась следователю, что ей так понравился телефон, что она, стерев с него всю информацию, оставила похищенный смартфон для личного пользования. Следователем возбуждено уголовное дело статье «Кража». Телефон изъят и возвращен законной владелице.