Сельчанка украла у молодой жительницы Омска телефон за 72 тысячи рублей

52-летний омич сильно переживал за потерянный его 16-летней дочерью смартфон стоимостью 72 тысячи рублей. Дорогостоящий гаджет смогли отыскать полицейские — он оказался у новой подружки хозяйки телефона.
О пропаже дорогостоящего имущества у 16-летней дочери в отдел полиции сообщил 52-летний житель Центрального округа. Стоимость пропавшего телефона заявитель оценил в 72 тысячи рублей. Сотрудники полиции восстановили картину произошедшего: несовершеннолетняя гуляла в центре города с подругой. В магазине они познакомились с еще одной девушкой и стали проводить время вместе. Новая знакомая несколько раз делала фотоснимки на телефон потерпевшей по ее просьбе, и буквально влюбилась в модный гаджет.
Девушки решили поиграть в снежки и во время игры телефон выпал из одежды 16-летней омички. Это увидела ее новая приятельница и вместо того, чтобы поднять телефон и вернуть владелице, она незаметно незаметно подняла и спрятала его в карман своего пуховика, а затем уехала домой. Сотрудники полиции выяснили все нюансы и задержали подозреваемую — 18-летняя девушку пришлось везти в город из деревни Омского района. На допросе сельчанка призналась следователю, что ей так понравился телефон, что она, стерев с него всю информацию, оставила похищенный смартфон для личного пользования. Следователем возбуждено уголовное дело статье «Кража». Телефон изъят и возвращен законной владелице.