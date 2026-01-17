Военный суд вынес приговор челябинцу за пропаганду терроризма

Житель Челябинска признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Пропаганда и призывы к осуществлению террористической деятельности». Приговор вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Об этом сообщает УФСБ России по Челябинской области.