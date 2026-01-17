Ричмонд
Военный суд вынес приговор челябинцу за пропаганду терроризма

Мужчина был приверженцем запрещённой на территории России организации.

Источник: Freepik

Житель Челябинска признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Пропаганда и призывы к осуществлению террористической деятельности». Приговор вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. Об этом сообщает УФСБ России по Челябинской области.

Установить нарушителя закона удалось сотрудникам регионального управления федеральной службы безопасности в декабре 2024 года. Мужчина оказался приверженцем организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* (*признана террористической и её деятельность запрещена на территории России — прим. ред.).

Челябинец на просторах Интернета пропагандировал деятельности религиозно-политической партии, вовлекал новых участников и призывал к терроризму.

После задержания в отношении южноуральца завели уголовное дело и провели расследование.

Суд приговорил мужчину к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрирования сайтов на два года.