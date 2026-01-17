Число нарушений ПДД сократилось на 6% в столице в 2025 году

Вице-мэр отметил, что в настоящее время в столице работают свыше 3,7 тысячи комплексов фотовидеофиксации, способные распознавать 67 видов нарушений на дорогах. Они расположены в местах аварийности и там, где водители часто не соблюдают ПДД.