В Ростовской области утром 17 января зафиксировали атаку БПЛА

Два района Ростовской области атаковали БПЛА утром 17 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утром в субботу, 17 января, нашими средствами ПВО была отражена атака беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона уточнил, что речь идет о двух районах: Верхнедонском и Шолоховском.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные уточняются, — написал губернатор.

А перед этим сообщалось, что в ночь на 17 января на Дону также была отражена атака БПЛА. Ей подверглись Кашарский и Шолоховский районы.

К счастью, никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.

