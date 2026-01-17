В Ростовской области утром 17 января зафиксировали атаку БПЛА

В Ростовской области утром в субботу, 17 января, нашими средствами ПВО была отражена атака беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона уточнил, что речь идет о двух районах: Верхнедонском и Шолоховском.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные уточняются, — написал губернатор.
А перед этим сообщалось, что в ночь на 17 января на Дону также была отражена атака БПЛА. Ей подверглись Кашарский и Шолоховский районы.
К счастью, никто не пострадал. Разрушений на земле не зафиксировано.
