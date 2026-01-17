Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестован омич, стрелявший в своего оппонента во время дорожного конфликта

Агрессивный 36-летний стрелок — житель Кировского округа, заключен под стражу до середины марта.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 января, прокуратура сообщила об аресте участника дорожного конфликта. 36-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser применил травматическое оружие в дорожном споре, изувечив оппонента. Теперь агрессивный стрелок будет ждать суда в следственном изоляторе.

«Суд удовлетворил поддержанное прокуратурой Советского округа ходатайство об избрании 36-летниему обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 марта 2026 года», — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».

Ранее мы сообщали, что 10 января, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, произошел вооруженный конфликт между двумя водителями из-за очередности проезда в автомобильной пробке. Участник конфликта — 36-летний водительавтомобиля Toyota Land Cruiser, выстрелил из травматического пистолета в лицо своему оппоненту — 44-летнему водителю Hyundai Creta. Пострадавший получил рваную рану щеки и травму руки, ему потребовалась госпитализация.