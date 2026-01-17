Арестован омич, стрелявший в своего оппонента во время дорожного конфликта

Ранее мы сообщали, что 10 января, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, произошел вооруженный конфликт между двумя водителями из-за очередности проезда в автомобильной пробке. Участник конфликта — 36-летний водительавтомобиля Toyota Land Cruiser, выстрелил из травматического пистолета в лицо своему оппоненту — 44-летнему водителю Hyundai Creta. Пострадавший получил рваную рану щеки и травму руки, ему потребовалась госпитализация.