Арестован омич, стрелявший в своего оппонента во время дорожного конфликта

Сегодня, 17 января, прокуратура сообщила об аресте участника дорожного конфликта. 36-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser применил травматическое оружие в дорожном споре, изувечив оппонента. Теперь агрессивный стрелок будет ждать суда в следственном изоляторе.
«Суд удовлетворил поддержанное прокуратурой Советского округа ходатайство об избрании 36-летниему обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 марта 2026 года», — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Ранее мы сообщали, что 10 января, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ, произошел вооруженный конфликт между двумя водителями из-за очередности проезда в автомобильной пробке. Участник конфликта — 36-летний водительавтомобиля Toyota Land Cruiser, выстрелил из травматического пистолета в лицо своему оппоненту — 44-летнему водителю Hyundai Creta. Пострадавший получил рваную рану щеки и травму руки, ему потребовалась госпитализация.