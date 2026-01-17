Упавшие с крыш сосульки повредили десятки автомобилей в Краснодаре

Одной из самых резонансных историй стала ситуация в семье Кучер. 17-летний Андрей упал на небрежно очищенном бульваре и получил перелом трех позвонков. Сейчас юноша прикован к постели. Еще одной жертвой стихии и человеческой халатности стал 40-летний краснодарец, на которого упала сосулька. В данном случае Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.