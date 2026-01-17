Ричмонд
Упавшие с крыш сосульки повредили десятки автомобилей в Краснодаре

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после травмирования 17-летнего парня из-за гололедицы.

Источник: Комсомольская правда

Краснодар столкнулся с серьезными последствиями зимней непогоды: ледяные глыбы и неочищенные дороги стали причиной тяжелых травм и массового повреждения автомобилей. В городе уже возбуждено уголовное дело, а сотни управляющих компаний получили акты о нарушениях.

Одной из самых резонансных историй стала ситуация в семье Кучер. 17-летний Андрей упал на небрежно очищенном бульваре и получил перелом трех позвонков. Сейчас юноша прикован к постели. Еще одной жертвой стихии и человеческой халатности стал 40-летний краснодарец, на которого упала сосулька. В данном случае Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, — рассказала “Кубань 24” старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Падающая наледь не щадит и технику. За последние сутки в городе зафиксированы десятки случаев повреждения автомобилей. Парковка у подъезда, которая раньше считалась «привилегированной», превратилась для многих автовладельцев в ловушку. Специалисты напоминают: если ваш автомобиль пострадал от сосульки, необходимо немедленно вызвать сотрудников полиции для фиксации ущерба и провести независимую оценку. Эти документы станут основой для досудебной претензии или иска к управляющей компании.

Муниципальные власти совместно с прокуратурой перешли в наступление на коммунальщиков. После осмотра 2,5 тысяч многоквартирных домов проверяющие составили более 730 актов о ненадлежащем содержании территорий.

Юристы сообщают, что пострадавшие имеют право не только на компенсацию стоимости ремонта авто или лечения, но и на возмещение морального вреда. Для этого необходимо правильно задокументировать факт происшествия в первые же часы после инцидента.