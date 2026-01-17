Число выявленных преступлений ОПГ в Нижегородской области выросло в два раза

В Нижегородской области по итогам 2025 года зафиксирован резкий рост эффективности борьбы с оргпреступностью. Согласно статистике регионального ГУ МВД, правоохранители пресекли 797 преступлений ОПГ, что в 2,2 раза больше показателей 2024 года. К уголовной ответственности привлекли 264 активных участника банд.
Особое внимание уделялось наркобизнесу и теневому сектору экономики. В сфере незаконного оборота наркотиков пресечено 405 преступлений ОПГ, а количество выявленных экономических махинаций в составе групп выросло сразу в шесть раз. Также усилилось давление на коррупционеров: зафиксировано 444 преступления, включая 268 фактов взяточничества.
Общая криминальная обстановка в регионе при этом стабилизировалась. Массив зарегистрированных преступлений снизился на 2,4%, а раскрываемость выросла до 50,4%. Однако в некоторых сегментах зафиксирован рост. Количество краж автомобилей подскочило на 23,7%, также увеличилось число квартирных краж и мошенничеств.