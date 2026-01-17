Число выявленных преступлений ОПГ в Нижегородской области выросло в два раза

Общая криминальная обстановка в регионе при этом стабилизировалась. Массив зарегистрированных преступлений снизился на 2,4%, а раскрываемость выросла до 50,4%. Однако в некоторых сегментах зафиксирован рост. Количество краж автомобилей подскочило на 23,7%, также увеличилось число квартирных краж и мошенничеств.