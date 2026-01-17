В Самаре Skoda и Subaru не поделили перекресток, пострадала женщина

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 22-летний водитель Skoda. Он, двигаясь по улице Ново-Вокзальной, решил повернуть налево на улицу Вольскую. При этом молодой человек не пропустил автомобиль Subaru, который ехал во встречном направлении. Столкновения избежать не удалось.