В Самаре Skoda и Subaru не поделили перекресток, пострадала женщина

Вечером в пятницу, 16 января 2026 года, в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Примерно в 18:00 на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской столкнулись Skoda Rapid и Subaru Legacy, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 22-летний водитель Skoda. Он, двигаясь по улице Ново-Вокзальной, решил повернуть налево на улицу Вольскую. При этом молодой человек не пропустил автомобиль Subaru, который ехал во встречном направлении. Столкновения избежать не удалось.
В результате ДТП пострадал один человек — 51-летняя пассажирка Skoda. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.