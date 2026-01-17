Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре Skoda и Subaru не поделили перекресток, пострадала женщина

Молодой водитель спровоцировал ДТП в Самаре, не пропустив на перекрестке встречное авто.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Вечером в пятницу, 16 января 2026 года, в Промышленном районе Самары произошло ДТП. Примерно в 18:00 на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской столкнулись Skoda Rapid и Subaru Legacy, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 22-летний водитель Skoda. Он, двигаясь по улице Ново-Вокзальной, решил повернуть налево на улицу Вольскую. При этом молодой человек не пропустил автомобиль Subaru, который ехал во встречном направлении. Столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП пострадал один человек — 51-летняя пассажирка Skoda. Медики осмотрели ее и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.