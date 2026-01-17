Бумаги об убийстве нацистами душевнобольных под Ленинградом рассекретили спустя 80 лет

В августе 1941-го немецкие войска захватили усадьбу Сиворицы, разграбили все ее материальные ценности, заняли помещения, а 1300 душевнобольных поместили в корпус, который был рассчитан лишь на 200 человек. Их содержали в антисанитарных условиях, морили голодом. Это привело к смерти 200 душевнобольных.