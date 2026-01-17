В Судаке супружескую пару сняли с горы Караул-Оба

В Судаке попали в беду любители активного отдыха. Они ушли с маршрута и потерялись.
«Оказана помощь супружеской паре в горно-лесной местности, в районе горы Караул-Оба», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Сотрудники чрезвычайного ведомства, получив тревожный сигнал, без промедления выехали на место ЧП.
Им удалось быстро установить местонахождение пострадавших, которых с помощью альпинистского снаряжения смогли эвакуировать в безопасное место.
Мужчина и женщина отделались легким испугом — медицинская помощь им не потребовалась.
В выезде и оказании помощи было задействовано шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.