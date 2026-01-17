Ричмонд
В Судаке супружескую пару сняли с горы Караул-Оба

В Крыму туристы потерялись в окрестностях горы Караул-Оба.

Источник: МЧС РФ

В Судаке попали в беду любители активного отдыха. Они ушли с маршрута и потерялись.

«Оказана помощь супружеской паре в горно-лесной местности, в районе горы Караул-Оба», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудники чрезвычайного ведомства, получив тревожный сигнал, без промедления выехали на место ЧП.

Им удалось быстро установить местонахождение пострадавших, которых с помощью альпинистского снаряжения смогли эвакуировать в безопасное место.

Мужчина и женщина отделались легким испугом — медицинская помощь им не потребовалась.

В выезде и оказании помощи было задействовано шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.