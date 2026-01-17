В воронежском ЖК «Озерки» незнакомый мужчина ворвался ночью в квартиру к девушкам

Жительницы жилого комплекса «Озерки» пережили пугающий инцидент в ночь на 17 января. Около 3:15 утра в одну из квартир проник посторонний мужчина, застав врасплох трех девушек. О случае рассказала близкая подруга одной из соседок Ангелина. По ее словам, девушка проснулась от яркого света и обнаружила незнакомца, сидящего прямо на ее кровати. Мужчина вел себя агрессивно: он нецензурно ругался, а затем пытался прорваться в комнаты к двум другим девушкам, которые успели запереться на замки.
— В отделе полиции сказали, что подъезд открыл он сам, а квартиру просто перепутал. Он ничего не помнит, ничего не украл и никого не убил, — объяснила Ангелина.
Девушка добавила: «Все соседки утверждают, что закрывали дверь. Но после того, как одна из них заперлась, две другие выходили в магазин. И тут уже никто не помнит закрывали, или нет… Многие комментаторы в соцсетях под этой историей упираются именно в вопрос с дверьми, что меня удивляет, — признается Ангелина. — Ведь в любом случае, закрыта она или открыта, остается тот факт, что незнакомый мужчина с ножом бегал по чужой квартире, лазил по шкафам, а у одной из девочек вовсе оказался в кровати…».
Девушки, как рассказала подруга потерпевшей, сразу позвонили по номеру 112. По ее словам, полиция «ехала час и, когда приехала, разминулась с мужчиной в подъезде»:
— Но его все равно нашли по камерам и скрутили, — добавила Ангелина.
В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области корреспонденту «КП-Воронеж» подтвердили факт задержания:
— Его доставили в отдел. Составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Материалы дела направили в суд для принятия решения. На данный момент обвиняемого отпустили.
Статья за мелкое хулиганство предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.