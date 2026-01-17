Бывшего замначальника БСМЭ Самарской области оставили под арестом

Ранее Дмитрия Андрущенко отправили под стражу. Его защита подала апелляцию. В ней указано, что экс-чиновник якобы непричастен к преступлению и что оснований для его заключения нет. Адвокат попросил изменить меру пресечения на домашний арест. Однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения. Дмитрий Андрущенко будет находиться в СИЗО до 5 февраля 2026 года.