Бывшего замначальника БСМЭ Самарской области оставили под арестом

В пятницу, 16 января 2026 года, в Самарском областном суде состоялось заседание по делу бывшего заместителя начальника регионального бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ) Дмитрия Андрущенко. Его обвиняют в получении взятки. Защита экс-чиновника пыталась обжаловать арест.
Дмитрия Андрущенко задержали в декабре 2025 года. Его заподозрили в получении взятки в 132 тысячи рублей. Незаконное вознаграждение полагалось за бездействие и общее покровительство. Бывший замначальника БСМЭ должен был закрыть глаза на то, что с родственников умерших взимают дополнительную плату. Насколько известно, деньги ему передал и.о. заведующего тольяттинского отдела БСМЭ, который действовал в рамках оперативного эксперимента.
Ранее Дмитрия Андрущенко отправили под стражу. Его защита подала апелляцию. В ней указано, что экс-чиновник якобы непричастен к преступлению и что оснований для его заключения нет. Адвокат попросил изменить меру пресечения на домашний арест. Однако облсуд оставил жалобу без удовлетворения. Дмитрий Андрущенко будет находиться в СИЗО до 5 февраля 2026 года.