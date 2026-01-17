Ричмонд
Минчанин получил «письмо счастья», но за рулем не был: в ГУВД все выяснили

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Житель Минска обратился в милицию и сообщил, что получил извещение о превышении скорости, однако за рулем в тот момент он не был, об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Мужчина написал заявление об угоне и сообщил правоохранителям, что несколько месяцев назад он передал свой автомобиль для проведения работ, оплатив предварительно услуги мастера.

Он рассказал, что в извещении о превышении скорости, которое он получил, фото его автомобиля, за рулем которого находится неизвестный мужчина.

«Участковый инспектор милиции установил — на чужой иномарке по столице передвигался 28-летний автослесарь», — рассказали в ГУВД.

Выяснилось, что автослесарь ездил на переданном для ремонта автомобиле по личным делам. Он еженедельно отчитывался хозяину о проделанной работе и обещал вернуть машину в кратчайшие сроки.

В ГУВД уточнили, что по факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело.