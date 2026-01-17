Ричмонд
10-летнего мальчика разыскивают в Нижнем Новгороде

Ребенок ушел из дома сегодня, 17 января, утром и пропал.

Источник: ПСГ "Рысь"

10-летнего Даниила Уткина разыскивают в Нижнем Новгороде. Он ушел из дома сегодня, 17 января, утром и пропал, сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь».

Он имеет худощавое телосложение, рост 140 см, русые волосы и серые глаза. На момент пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, темные широкие штаны, черные ботинки на платформе и желтую шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просят обращаться в ДПСЦ «Рысь» по номерам 8 930 283 82 00, 8 933 420 12 89 (Михаил), 8 800 700 56 76 (горячая линия) или в экстренные службы.