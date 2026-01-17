Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин поручил представить доклад после ЧП в гурьевской школе, где девочка порезала одноклассника

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Клопс.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад после ЧП в гурьевской школе, где девочка порезала одноклассника. Об этом сообщает калининградский Следком в субботу, 17 января.

«В школе города Гурьевска ученица из-за конфликта с одноклассником нанесла ему порезы канцелярским ножом. По данному факту следственными органами СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (“Халатность”)», — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил главе регионального СКР Дмитрию Канонерову представить доклад по обстоятельствам расследования.

О ЧП сообщалось накануне. Известно, что девочка полоснула мальчика канцелярским ножом по щеке и руке.