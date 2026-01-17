Ричмонд
Пять человек спасли на пожаре волгоградские огнеборцы

Огонь охватил домашние вещи на 18 квадратных метрах.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

Пожар вспыхнул 17 января в многоэтажке на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда.

Эвакуировать из многоквартирного дома в девять этажей пришлось 35 человек.

«Огонь охватил домашние вещи на 18 квадратных метрах. Пожарные прибыли на место происшествия и с помощи специальных устройств смогли вывести на улицу троих взрослых и двоих детей. Остальные 30 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание», — сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Дознаватель ведомства установил, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одной из квартир.

Ранее в ведомстве назвали причину выезда пожарных в одну из руднянских школ.

