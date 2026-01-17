Пять человек спасли на пожаре волгоградские огнеборцы

Пожар вспыхнул 17 января в многоэтажке на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда.
Эвакуировать из многоквартирного дома в девять этажей пришлось 35 человек.
«Огонь охватил домашние вещи на 18 квадратных метрах. Пожарные прибыли на место происшествия и с помощи специальных устройств смогли вывести на улицу троих взрослых и двоих детей. Остальные 30 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание», — сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Дознаватель ведомства установил, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одной из квартир.
