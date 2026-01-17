Ричмонд
На севере Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Силы правопорядка Ирана арестовали 50 организаторов беспорядков в провинции Гилян, расположенной на севере исламской республики, заявил глава полицейского управления провинции Хосейн Хасанпур.

Источник: Reuters

«Все лица, совершившие какие-либо акты подстрекательства к бунту или погромам во время беспорядков, буду выявлены и арестованы. К данному моменту 50 из этих лидеров уже выявлены и арестованы», — сказал Хасанпур, его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Он также отметил, что число арестованных в провинции Гилян превысило 1,5 тысячи человек.

В то же время прокурор провинции Хорасан-Резави (расположена на северо-востоке Ирана) в субботу также сообщил об аресте 72 организаторов беспорядков. Задержания также были проведены в Тегеране, Кередже, Реште, Ардебиле и других городах.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.