Опубликовано видео пожара в торговом центре в Ангарске

Кадры появились в соцсетях МЧС России.

Источник: Комсомольская правда

В Сети появилось видео с места пожара в торговом центре в Ангарске. На кадрах — работа спасателей. Из здания все еще вырывается дым, на улице разлита вода. Видео опубликовали в официальном канале МЧС России.

Напомним, 17 января в Ангарске Иркутской области горит торговый центр «Автомир». Как стало известно КП-Иркутск, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 19:37 по местному времени.

Спасателями были эвакуированы 5 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают порядка 40 специалистов и 10 единиц техники. Площадь пожара устанавливается. Дознаватели МЧС смогут установить причину и детали происшествия только после полной ликвидации огня.