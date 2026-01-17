Опубликовано видео пожара в торговом центре в Ангарске

В Сети появилось видео с места пожара в торговом центре в Ангарске. На кадрах — работа спасателей. Из здания все еще вырывается дым, на улице разлита вода. Видео опубликовали в официальном канале МЧС России.
Напомним, 17 января в Ангарске Иркутской области горит торговый центр «Автомир». Как стало известно КП-Иркутск, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 19:37 по местному времени.
Спасателями были эвакуированы 5 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте работают порядка 40 специалистов и 10 единиц техники. Площадь пожара устанавливается. Дознаватели МЧС смогут установить причину и детали происшествия только после полной ликвидации огня.