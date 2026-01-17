Ричмонд
Белорус получил «письмо счастья» за превышение скорости, хотя за рулем быть не мог

Белорус получил «письмо счастья» за превышение скорости, хотя за рулем не был.

Источник: Комсомольская правда

Белорус получил так называемое «письмо счастья» за превышение скорости, хотя за рулем быть не мог. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, именно такая жалоба поступила от минчанина. Мало того: в Центральное РУВД белорусской столицы он подал заявление об угоне своего автомобиля.

Несколько месяцев назад он передал иномарку в ремонт и оплатил услуги. Но как раз во время обслуживания авто получил извещение о превышении скорости вместе с фото его машины. Вот только за рулем сидел неизвестный владельцу мужчина.

Но инкогнито быстро установил участковый инспектор милиции. Неизвестным оказался 28-летний автослесарь.

«Мужчина взял деньги за ремонт автомобиля и несколько месяцев ездил на нем по личным делам, не имея права на его управление. Хозяину же еженедельно давал отчет о проделанной работе, обещая в кратчайшие сроки вернуть авто», — сказали в минской милиции, добавив, что изложенные факты привели к возбуждению уголовного дела за угон.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью на неделе с 19 по 25 января.

Минсвязи же сказало, что произошло с качеством связи в Беларуси из-за коронавируса.

А министр ЖКХ Геннадий Трубило сказал об ожидаемом в 2026 году повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера.

Кроме того, игрок хоккейной команды президента Беларуси сказал, часто ли Лукашенко посещает тренировки.

Еще глава «Камволя» Татьяна Лугина раскрыла, сколько стоят ее костюм и обувь.