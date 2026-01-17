Белорус получил «письмо счастья» за превышение скорости, хотя за рулем быть не мог

Белорус получил так называемое «письмо счастья» за превышение скорости, хотя за рулем быть не мог. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, именно такая жалоба поступила от минчанина. Мало того: в Центральное РУВД белорусской столицы он подал заявление об угоне своего автомобиля.
Несколько месяцев назад он передал иномарку в ремонт и оплатил услуги. Но как раз во время обслуживания авто получил извещение о превышении скорости вместе с фото его машины. Вот только за рулем сидел неизвестный владельцу мужчина.
Но инкогнито быстро установил участковый инспектор милиции. Неизвестным оказался 28-летний автослесарь.
«Мужчина взял деньги за ремонт автомобиля и несколько месяцев ездил на нем по личным делам, не имея права на его управление. Хозяину же еженедельно давал отчет о проделанной работе, обещая в кратчайшие сроки вернуть авто», — сказали в минской милиции, добавив, что изложенные факты привели к возбуждению уголовного дела за угон.
