Режим локального ЧС ввели после того, как из-за БПЛА пострадал дом на Левенцовке

Также пострадали квартиры в одном из домов на Левенцовке. Пока что людей не пускают в подъезд. Установлено, что возникла угроза обрушения. В связи с этим был введен режим локального ЧС. Также в пострадавшем подъезде пока что отключены коммунальные ресурсы. Это необходимо для того, чтобы исключить аварию.