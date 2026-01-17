Режим локального ЧС ввели после того, как из-за БПЛА пострадал дом на Левенцовке

В Ростове продолжают устранять последствия атаки БПЛА, которая случилась в ночь на 14 января. В результате один мужчина погиб, его жена и сын получили травмы и были госпитализированы.
Также пострадали квартиры в одном из домов на Левенцовке. Пока что людей не пускают в подъезд. Установлено, что возникла угроза обрушения. В связи с этим был введен режим локального ЧС. Также в пострадавшем подъезде пока что отключены коммунальные ресурсы. Это необходимо для того, чтобы исключить аварию.
Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что специалисты сейчас работают над укреплением стен. После завершения работ люди смогут забрать документы и вещи.
— Управляющей компанией совместно с полицией организована работа по сохранению имущества собственников. Всем жильцам пострадавшего подъезда предлагается жилье в маневренном фонде. У города есть такое жилье в Октябрьском районе. Поручил Управлению образования организовать временный перевод детей в школы и детские сады рядом с жильем маневренного фонда, — сказал Александр Скрябин.
Также он подчеркнул, что режим локального ЧС будет действовать до ликвидации всех последствий.
