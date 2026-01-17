Филиппины депортировали в Россию блогера после кражи вентилятора и велосипеда

33-летний Виталий Здоровецкий ранее проживал в США, у него есть грин-карта. На Филиппинах его обвинили в том, что он напал на охранника и пожилую женщину, оскорблял местного жителя, а также украл вентилятор и трехколесный велосипед. Все это он делал во время трансляции в соцсетях. По словам министра внутренних дел Филиппин Хуанито Ремуллы, обвиняемый раскаялся.