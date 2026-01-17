Ричмонд
В ТЦ Ангарска огонь полыхает на 2 тыс. «квадратов»

В горящем торговом центре Ангарска огонь распространился на площади в 2 тыс. кв.м. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

Источник: Газета.Ру

В ведомстве отметили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой (когда в помещении много горючих материалов, которые могут привести к быстрому распространению огня. — «Газета.Ru»). В торговом центре находятся в том числе моторные масла, шины и лакокрасочная продукция. С огнем борются 60 человек и 14 единиц техники.

До этого сообщалось, что пожарные спасли из горящего ТЦ пять человек.

28 декабря в Сочи загорелся автосервис, позже огонь перекинулся на соседние складские помещения и здание. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. Пострадали три человека. Одной из них оказалась женщина, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. По словам очевидцев, она получила переломы.