В ТЦ Ангарска огонь полыхает на 2 тыс. «квадратов»

В ведомстве отметили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой (когда в помещении много горючих материалов, которые могут привести к быстрому распространению огня. — «Газета.Ru»). В торговом центре находятся в том числе моторные масла, шины и лакокрасочная продукция. С огнем борются 60 человек и 14 единиц техники.